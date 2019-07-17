Мосбиржа планирует расширить время торговых сессий

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московская биржа рассматривает возможность организовать вечерние торги - с 19:00 до 21:00 или 23:50, сообщает биржа.

"Обсуждается... предоставление возможности заключения сделок с наиболее ликвидными бумагами Индекса Мосбиржи", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем перечень инструментов может быть расширен в соответствии с потребностями участников рынка.

Сейчас торги акциями проводятся с 10:00 до 18:45.

Также рассматривается возможность организации утренней торговой сессии (с 03:00 до 10:00) на срочном и валютном рынках для основных инструментов.