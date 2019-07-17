Кабмин продлит срок льготного кредитования для тепличных хозяйств до 12 лет

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство России одобрило продление максимального срока льготного кредитования для аграриев, выращивающих овощи в закрытом грунте, с 8 до 12 лет. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера России Алексея Гордеева.

"Минсельхоз России предложил с 2019 года увеличить максимальный срок льготного кредитования для заемщиков, реализующих новые инвестиционные проекты по строительству тепличных комплексов, с 8 до 12 лет", - отмечается в сообщении.

В аппарате добавили, что инициатива аграрного ведомства о пролонгации льготных кредитов для тепличных хозяйств была одобрена, к 1 октября 2019 года министерство должно подготовить проект соответствующих изменений в нормативную базу.

Правом на такую пролонгацию также будут обладать производители, которые ранее не получали возмещения капитальных затрат. Данные меры помогут снизить финансовую нагрузку на предприятия, которая выросла в связи с увеличением сроков окупаемости инвестпроектов на фоне роста тарифов на электроэнергию, которые в некоторых районах выросли в два раза, добавили в аппарате вице-премьера.

Как отметил Гордеев, слова которого приводятся в сообщении, контроль над тарифами на электроэнергию и сохранение комфортных условий для ведения бизнеса крайне важно для отрасли тепличного овощеводства. Слишком высокие тарифы естественных монополий могут негативно повлиять на развитие данного сектора. Вице-премьер также напомнил о законодательном ограничении их роста уровнем инфляции. Как говорится в сообщении, Гордеев поручил Минсельхозу России совместно с ФАС, Минэнерго и отраслевой ассоциацией "Теплицы России" изучить вопрос обоснованности роста стоимости электроэнергии для тепличных предприятий.

Также вице-премьер отметил важность обеспечения качественными тепличными овощами всех регионов страны, включая Дальний Восток и районы Крайнего севера, удаленность которых требует развития собственной производственной базы. На этих территориях тепличные хозяйства имеют высокую социальную значимость и нуждаются в дополнительной господдержке по развитию локальных рынков сельхозпродукции. Для этих территорий необходимо выработать отдельные предложения в контексте решения их социальных и экономических задач. Как говорится в сообщении, соответствующее поручение вице-премьер дал Минсельхозу России и Минвостокразвития.

Прогноз производства тепличных овощей

По информации Минсельхоза, объемы производства тепличных овощей по сравнению с 2014 года выросли на 65%. В 2018 году российские предприятия собрали более 1 млн т, а в ближайшие 4-5 лет ежегодное производство может быть доведено до 1,5 млн т.