Власти планируют направить 183 млн рублей на развитие единой карты петербуржца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Комитет по государственному заказу Петербурга объявил конкурс на проект развития единой карты петербуржца, начальная цена контракта составляет 183,1 млн рублей. Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Единая карта петербуржца" в 2019 году, начальная (максимальная) цена контракта - 183,1 млн рублей", - говорится в документах закупки.

Выполнение работ по контракту предполагает модернизацию системы карты таким образом, чтобы ее держатели могли получать актуальную информацию о бонусных программах и программах лояльности торгово-сервисных предприятий, создание электронного каталога партнеров (перечня торгово-сервисных предприятий в виде списка и геометок на интерактивной карте), мобильного приложения с личным кабинетом, формирование списка покупок держателей, возможности проведения электронных опросов (голосований) и публикации в системе их результатов.

Отмечается, что при модернизации системы карты приоритет должен отдаваться свободно распространяемому программному обеспечению, используемому в современных проектах по обработке больших массивов данных (big data) и проектах по обработке непрерывных последовательных цепочек информационных блоков, хранящихся в распределенных файловых системах (blockchain).

Сейчас карта включает четыре основных приложения: платежное, транспортное, идентификационное и электронную подпись. Для оформления надо лично обратиться в отделение одного из банков-партнеров проекта с паспортом, СНИЛС и полисом ОМС. Карта выпускается на базе национальной платежной системы "Мир".

В городском правительстве считают одной из важных функций карты возможность оформления на нее всех социальных выплат. Ранее на совещании врио губернатора Александр Беглов поручил проводить с помощью новой службы социальных участковых разъяснительную работу о преимуществах использования карты, но подчеркнул, что ее оформление должно быть добровольным. Власти Петербурга сообщали о планах выдать в 2019 году 400 тыс. карт, а за два-три года - около 2 млн штук.