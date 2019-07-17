Росстат объяснил неожиданное для экономистов ускорение роста промпроизводства в РФ в июне

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Зафиксированное Росстатом в июне ускорение роста промпроизводства, которое в годовом выражении достигло 3,3%, не является каким-то необычным показателем и связано, в частности, с рядом сезонных факторов. Об этом заявил ТАСС советник руководителя Росстата Павел Смелов.

"В июне динамика примерно такая же, как и в прошлом году, то есть особых взлетов или падений нет. Если посмотреть данные за этот же период 2018 года, то тогда был рост 3%. Сопоставимые данные", - сказал Смелов.

По его словам, при сравнении показателя промпроизводства надо учитывать разницу в количестве рабочих дней. "В некоторых комментариях я видел, что, допустим, в прошлом июне на один рабочий день было больше. Но никто при этом не говорит, что в мае, с которым мы сравниваем, количество рабочих дней было гораздо меньше. То есть там показатели, с которыми мы производим сравнение, будут хуже априори", - отметил советник главы Росстата.

Кроме того, отметил Смелов, если рассматривать длительный период - квартал или полгода, то фактор сезонности сглаживается.

"За полгода рост всего 2,6%. Почему, в принципе, рост произошел? Например, обрабатывающая промышленность имеет сезонный фактор. Если посмотреть на данные, допустим, в деревообработке - очень большой рост по пеллетам, которые необходимы при подготовке к зимнему отопительному сезону. Также большой рост идет по пошиву одежды. Это тоже традиционный фактор, поскольку к 1 сентября семьи будут обновлять гардеробы детям", - сказал он.

Росстат не менял методику рассчета

Как заявил Смелов, во многих комментариях к данным о промпроизводстве в июне говорилось насчет корректировки Росстатом своих методик.

"Это абсолютно не так, потому что методика по промпроизводству была утверждена еще в 2014 году. С тех пор она не менялась", - сказал советник главы ведомства.

Он также отметил, что методика Росстата по промпроизводству базируется на международных рекомендациях.

"Во всех странах мира это с небольшими допущениями одинаково. Мы несколько месяцев назад проводили большой научно-методологический совет по поводу перехода на структуру новых весов - с 2010 года на структуру 2017 года. Мы представили большие расчеты, все показали экспертному сообществу, приглашали представителей региональных органов власти - и все пришли к выводу, что пока это делать рано. Готовы рассмотреть этот вопрос еще раз осенью с новыми расчетами", - добавил он.

Неожиданная статистика

Как ранее писал "Коммерсантъ", информация о заметном ускорении темпов роста выпуска в промышленности в июне появилась на фоне того, как опережающие индикаторы, основанные на опросах промышленников в июне, ухудшились, а погрузка на железнодорожном транспорте стала сокращаться кризисными темпами. Рынок прогнозировал темпы роста на заметно более низких позициях в 2% (после 0,9% в мае).

"Очень неожиданная статистика по промышленности за июнь", - признал директор аналитического департамента "Локо-Инвеста" Кирилл Тремасов, занимавший ранее должность главы департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития.

"Если считать в весах 2010 года, а Росстат указывает, что считает именно в этом базисном году, то вес обработки чуть больше 50% и общий рост промышленности получается, по нашим расчетам, 2,9%", - так прокомментировал "Коммерсанту" свое видение роста промпроизводства руководитель направления "Макроэкономика" института ВЭБа Олег Засов, также когда-то работавший в МЭР.

Похожие темпы роста выпуска (2,8%) в весах добавленной стоимости отраслей 2010 года получили и в Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Вклад обрабатывающих отраслей

"Ускорение роста промышленного производства в июне было обусловлено улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях. Темп роста обрабатывающей промышленности в июне составил 3,4% в годовом выражении после падения на 1,0% в мае. Негативное действие календарного фактора на динамику обрабатывающих отраслей сохранилось, однако было менее выраженным, чем месяцем ранее (в июне и мае было соответственно на один и два рабочих дня меньше, чем в аналогичные месяцы 2018 года)", - такой комментарий распространило Минэкономразвития.

Наиболее существенное улучшение годовой динамики в июне, по данным министерства, показали виды промышленной продукции, относящиеся к машиностроительной отрасли.

Рост добычи полезных ископаемых демонстрирует замедление четвертый месяц подряд (в июне - до 2,3% в годовом выражении после 2,8% месяцем ранее).

"На динамику добычи нефти по-прежнему оказывает сдерживающее воздействие выполнение Россией условий соглашения ОПЕК+, которое в начале июля было продлено на девять месяцев", - пояснили в Минэкономразвития.