"Билайн" в августе запустит продажи sim-карт с функцией саморегистрации

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") планирует до конца лета запустить продажу sim-карт с функцией саморегистрации в сети на всей территории России, сказал в среду журналистам вице-президент по продажам и клиентскому сервису компании Юрий Смагаринский. Клиент сможет оформить договор с оператором через интернет, без посещения офиса или заключения договора с сотрудником.

В мае 2014 года ряд СМИ сообщали, что сотовые операторы в России планируют развивать сеть автоматов по продаже sim-карт. В частности, "Билайн" тогда сообщал, что планирует развивать сеть подобных "симкоматов". В пресс-службе компании отметили, что рассматривают возможность реализации sim-карт с функцией саморегистрации через подобное оборудование.

Оператор в апреле этого года запустил пилотные проекты по продаже таких sim-карт в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге. Человеку достаточно иметь смартфон, через который можно передать данные в компанию, произвести регистрацию и заключить договор через интернет. В пресс-службе сказали ТАСС, что "Вымпелком" первый оператор, который выходит на рынок с функцией саморегистрации sim-карт.

"Сегодня я хочу вам рассказать, что в самом ближайшем будущем, к августу, мы запустим продажу sim-карт с функцией саморегистрации в сети "Билайн" на всей территории РФ", - сказал Смагаринский.

По его словам, при запуске такой технологии были учтены все возможные законодательные сложности, которые касаются защиты персональных данных. Планируется, что на первом этапе продажу таких sim-карт организуют в офисах компании, а в будущем будет открыта продажа и в иных местах.

Вице-президент также пояснил, что активация будет проходить по ссылке в смс. Текстовое сообщение приходит, как только карта попадает в телефон. Для проведения регистрации оператор предоставит доступ к интернету.