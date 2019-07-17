Портфель микрозаймов в I квартале увеличился на 45%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Портфель микрозаймов в РФ вырос до 173,6 млрд рублей, что на 45% больше по сравнению с показателем за I квартал 2018 года (93,8 млрд рублей) на фоне введения закона, предусматривающего снижение долговой нагрузки заемщика, сообщается в материале ЦБ "Тенденции микрофинансового рынка".

С 28 января в РФ вступил в силу закон № 554-ФЗ, по которому ставка по микрокредитам не может превышать 1% с 1 июля. Также с 1 июля до 31 декабря 2019 года по договорам со сроком возврата кредита до года, заключенным в этот период, нельзя будет взыскивать сумму, превышающую размер кредита более чем в два раза. С 2020 года нельзя будет потребовать с клиента больше полуторакратного размера займа.

"В ожидании вступления в силу закона № 554-ФЗ рынок демонстрировал активность: портфель вырос на 45%, объем выдачи на 33,7% по сравнению с показателями за первый квартал 2018 года; несмотря на фактор сезонности, в первый квартале 2019 года объем выдач вырос на 1,3% по отношению к четвертому кварталу", - говорится в материале.

Также в ЦБ отмечают, что в I квартале продолжился постепенный рост концентрации и диджитализации рынка. "На фоне общего сокращения обособленных подразделений МФО наблюдался рост онлайн-выдач. Активное развитие онлайн-сегмента позволило при снижении количества офисов обеспечить доступность микрозаймов для потребителей", - поясняется в материале.

По данным ЦБ, в течение 2018 года доля просроченной на более чем 90 дней задолженности не превысила пикового значения 2017 года и немного снизилась к концу I квартала 2019 года (до 25%). Также большее число компаний начинает самостоятельно работать с просроченной задолженностью в связи с постепенным "укрупнением" рынка. "Опытные компании, давно работающие на рынке и обеспечивающие основные объемы выдач, постепенно уходят из сегмента PDL (краткосрочных займов до 30 дней на сумму до 30 тыс. рублей - прим. ТАСС) или диверсифицируют бизнес-модели, делая PDL одним из нескольких направлений своей деятельности. При этом наиболее крупные игроки в сегменте PDL рассчитывают на привлечение клиентов тех МФО, которые не справятся с регулятивной нагрузкой", - отмечают в ЦБ.

Ранее в ЦБ отмечали, что регулятор наводит порядок на рынке микрокредитования, увеличивая требования к микрофинансовым организациям. Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. ЦБ отмечал, что темпы роста кредитования заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. Регулятор также не исключал, что может применить меры для сдерживания темпов роста потребительского кредитования, если динамика останется такой же высокой.