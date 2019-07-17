МЭР оценивает субсидии при ликвидации перекрестного субсидирования в 402 млрд рублей в год

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) оценивает ежегодные расходы бюджета РФ на субсидирование тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей в рамках ликвидации перекрестного субсидирования в 402 млрд рублей. Это следует из материалов ведомства, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее на портале был опубликован проект указа президента РФ, разработанный МЭР, в котором до 1 октября 2019 года предлагается утвердить нормативные правовые акты для ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике за счет средств федерального бюджета и с 1 января 2020 года обеспечить снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

В материалах ведомства отмечается, что снижение тарифов на электрическую энергию в рамках решения проблемы перекрестного субсидирования коснется более 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Минэкономразвития отмечает, что соответствующий проект указа был разработан во исполнении поручения президента РФ по итогам президентской комиссии по вопросам стратегии ТЭК и экологической безопасности, проведенной в августе прошлого года, и утвержденного председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли до 25% в ВВП.

Минэкономразвития в материалах к проекту указа отмечает, что проблема ликвидации перекрестного субсидирования могла бы также быть решена путем введения социальной нормы потребления электроэнергии во всех субъектах РФ, но такой вариант ранее не был одобрен правительством.

Перекрестное субсидирование

В тариф на электроэнергию для промышленных потребителей включены специальные надбавки для снижения нагрузки на население и объекты социальной сферы. Это приводит к тому, что юридические лица платят за электроэнергию больше, субсидируя население и социальные учреждения.

Вопрос о необходимости отказаться от перекрестного субсидирования в России обсуждается уже не первый год.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручал министерствам и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) внести проекты нормативных документов о введении дифференцированных тарифов потребления электроэнергии для населения, которые бы устанавливались в зависимости от нормы потребления. Но позднее этот вопрос был закрыт.

Вице-премьер отметил, что отказ от идеи введения дифференцированных тарифов отчасти обусловлен и без того высокой финансовой нагрузкой на жителей страны. В итоге было решено приостановить обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию до тех пор, пока не будут понятны финансовые последствия от введения этих инициатив для различных категорий людей.