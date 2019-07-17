ВЭБ.РФ разделит 212 млрд рублей долга из-за санации Связь-банка и "Глобэкса"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ разделит долг перед Банком России в 212 млрд рублей, возникший в результате санации Связь-банка и банка "Глобэкс", с самим регулятором и правительством РФ. Об этом в интервью агентству Рейтер сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"ВЭБ и ПСБ провели due diligence кредитного портфеля Связь-банка. Проблемные кредиты останутся на балансе ВЭБа, так как там есть долги, которые могут быть возвращены. И поскольку ВЭБу не нужно соблюдать регулятивные требования Базеля, то он может спокойно ждать возврата этих средств. Однако основная причина, по которой Связь-банк до сих пор не передан, - это долг ВЭБа перед ЦБ на 212 млрд рублей, а не передача проблемных активов. Решение о том, что делать с долгом, формально еще не принято, однако оно уже есть и будет удовлетворять все стороны. Грубо говоря, потери будут поделены между правительством, ВЭБом и Центробанком", - сказал Моисеев.

В конце 2018 года ВЭБ.РФ предложил передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. Госкорпорация обсуждает с Минфином и Банком России вопрос переоформления долга перед ЦБ на 212 млрд рублей, которые регулятор выделял ВЭБ с 2008 года, в виде депозитов на санацию Связь-банка и банка "Глобэкс" (в ноябре 2018 года Связь-банк присоединил "Глобэкс").