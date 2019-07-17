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Акимов представил образец электронного паспорта

Вице-премьер также рассказал, какая информация будет содержаться в документе
Образец электронного удостоверения личности гражданина РФ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Образец электронного удостоверения личности гражданина РФ
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 17 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный парспорт. Образец документа он продемонстрировал журналистам.

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Вице-премьер уточнил, что на пластиковую карточку будет нанесена основная информация о человеке: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения и срок действия документа.

Сам пластик будет действовать в течение 10 лет. Кроме того, электронное удостоверение будет содержать в себе данные миграционного учета, а также водительские права, СНИЛС, ИНН. "Все они будут содержаться здесь, и все их можно будет перезаписывать уполномоченными органами, когда они [данные] изменятся", - уточнил вице-премьер.

Ранее он сообщил, что выдача бумажных паспортов в России будет прекращена в 2022 году.

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