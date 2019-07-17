"Нефтепроминвест" планирует открыть производство в Нижегородской области в 2021 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июля. /ТАСС/. Компания "Нефтепроминвест" намерена запустить в Нижегородской области в 2021 году опытно-промышленное производство химических соединений, сообщил в среду ТАСС губернатор региона Глеб Никитин.

"Конечными потребителями продукции будут являться такие крупные мировые производители полупроводников из Азии, Европы и США, как TSMC, Qualcomm, SK Hynix, UMC, Toshiba, Infineon, Avago", - сказал Никитин.

Расчетный объем инвестиций составляет 200 млн рублей. На первоначальном этапе реализации проекта планируется создать около 60 рабочих мест. 50% персонала будут составлять высококвалифицированные инженеры-химики со степенью кандидатов и докторов наук.

"Производственную площадку предприятия планируется разместить в черте Нижнего Новгорода, что позволит обеспечить к ней удобный доступ необходимого технического, инженерного и научного персонала, а также близость к научным центрам и аэропорту, железным и автомобильным дорогам", - добавил Никитин.