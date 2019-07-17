Новак снова избрали председателем совета директоров "Россетей"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак избран председателем совета директоров электросетевого холдинга "Россети". Об этом говорится в сообщении компании.

За кандидатуру министра на пост председателя совета единогласно проголосовали все участники совета директоров на прошедшем 16 июля заседании.

В совет директоров "Россетей" входит 15 человек. Среди них заместитель министра энергетики Юрий Маневич, председатель правления ассоциации "Совет рынка" Максим Быстров, глава "Россетей" Павел Ливинский, гендиректор "Газпром энергосбыт" Станислав Аширов, председатель правления СО ЕЭС Борис Аюев, глава "Сколково - Венчурные инвестиции" Василий Белов, вице-президент фонда "Сколково" Олег Дубнов, президент "Опоры России" Александр Калинин, председатель ФСК ЕЭС Андрей Муров, замминистра экономического развития Михаил Расстригин, ректор МЭИ Николай Рогалев, глава РЭА Анатолий Тихонов, спецпредставитель президента России Сергей Шматко и глава, председатель правления "Русгидро" Николай Шульгинов.

Новак уже не первый год избирается в совет директоров "Россетей" и становится его председателем.