РЭО определил целевые показатели своих топ-менеджеров

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) утвердил ключевые показатели эффективности (KPI) для своих топ-менеджеров и определил их зону ответственности. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.

"В составе РЭО есть несколько крупных блоков, за которые отвечают заместители генерального директора и исполнительные директора <…> Например, законотворчество, инвестиционная политика, работа фондов и фондового рынка, государственно-частное партнерство <…> Наиболее сложный и ответственный блок компании отвечает за исполнение показателей нацпроекта "Экология" по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО. KPI замгендиректора этого направления - отобрать и запустить не менее 20 проектов до конца 2019 года", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что предстоит отобрать не менее 100 проектов регионов (как минимум 20 на 2019 год и 80 на 2020 год) в области обращения с отходами, которые могут дать максимальный эффект при поддержке РЭО. К этому моменту оператор проанализировал 262 заявки из 58 субъектов РФ и отобрал 43 проекта.

Также в структуре РЭО будет директор по технологиям, директор по работе с регионами, исполнительный директор и замглавы по информационной политике. Так, директору компании по технологиям предстоит до конца 2091 года сделать каталог лучших технологий в сфере обращения с мусором. Работа над ним почти завершена, заверили в пресс-службе.

Директор по работе с регионами должен будет не допустить краха региональных операторов по вывозу коммунального мусора и разрабатывать концепции развития отрасли под конкретный субъект. "На данный момент проработана концепция в Республике Крым, начата проработка концепции еще семи регионов", - сообщили в компании.

Единая система

Исполнительный директор РЭО будет отвечать за создание единой электронной схемы обращения с отходами в РФ. Это также предусмотрено нацпроектом "Экология". Схему планируется завершить до марта 2020 года, а единую электронную модель раньше - до конца 2019 года.

Также РЭО будет заниматься формированием новой культуры обращения с мусором среди населения России. "Это запуск проекта по обучению населения обращению с отходами, начиная с раздельного сбора мусора, заканчивая вовлечением населения в экспертные группы по оценке эффективности мусорной реформы. РЭО стремится не замылить жалобы, а максимально открыто взаимодействовать с населением", - говорится в сообщении. Этой работой будет заниматься замдиректора по информационной политике.

Российский экологический оператор - проводник реформы мусорной отрасли в РФ. Он был создан по указу президента РФ Владимира Путина и заработал с весны 2019 года. В перспективе, по словам главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина, компания может заняться другими направлениями на стыке экологии и экономики, помимо мусора.

Целевые показатели реформы мусорной отрасли в России заложены в нацпроект "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%. В конце января 2019 года вице-премьер России Алексей Гордеев назвал новый приоритет реформы - переход на раздельный сбор отходов до конца 2019 года. 29 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обозначил еще один приоритет - отказ от нормативов в пользу оплаты вывоза фактически образованного мусора.