Bloomberg: Британия нарастит добычу нефти по опыту сланцевых компаний США

ТАСС, 17 июля. Британские компании, добывающие нефть в Северном море, переняли опыт планирования проектов у сланцевых компаний из США, делая ставку на малые и быстроокупаемые месторождения, говорится в исследовании агентства Bloomberg.

Сланцевая революция навсегда изменила нефтяную отрасль, пишут аналитики агентства. Производители традиционной нефти в Северной Европе переняли подходы американских компаний, которые в условиях непредсказуемости цен на нефть научились фокусироваться на краткосрочных проектах.

Со времени кризиса, когда нефть падала ниже $30 за баррель прошло уже более пяти лет и котировки давно стабилизировались выше $60 за баррель. Однако давление на компании со стороны акционеров, которые требуют обеспечить более низку себестоимость и более быстрый возврат инвестиций, сохранилось.

"Нефтяная индустрия отошла от модели, когда компания могла вложить $1 млрд в проект с окупаемостью в 30 лет. Сейчас считается правильным найти проект за $100 млн и вернуть вложенное за пять лет", - объясняет управляющий директор британской нефтяной компании Neptune Energy Крис Боултер. Его компания начала разработку месторождения Seagull в Северном море в марте этого года, но первую нефть планирует получить уже в 2021 году с полкой добычи в 50 тыс. б/с.

Большинство британских проектов в Северном море сосредоточены на месторождениях с небольшими запасами. Из 10 новых проектов, одобренных властями к разработке с 2018 года, семь имеют потенциал добычи менее 25 тыс. б/с, указывает Bloomberg.