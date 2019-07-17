Ленобласть и Белоруссия намерены расширять сотрудничество в строительстве и в сфере АПК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Ленинградская область и Республика Беларусь заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере строительства и сельского хозяйства. Предложения о конкретных направлениях взаимодействия сторон были высказаны на состоявшейся в среду встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с делегацией Республики Беларусь во главе с послом Владимиром Семашко.

"Мы хотели бы использовать опыт белорусских строительных компаний, который связан со строительством социальных объектов. Мы также рассматриваем возможности увеличения поставок строительных материалов, включая бетонные изделия из Белоруссии, для наших строительных нужд, потому что Ленинградская область - один из самых быстрорастущих строительных рынков сегодня в Российской Федерации", - сказал Дрозденко.

Перспективной сферой взаимодействия с Белоруссией глава региона назвал и агропромышленный комплекс. "У нас есть хозяйства, где до 70% семенного материала - это материал, который поставляется из Республики Беларусь, и уже поколения агрономов-семеноводов на этом воспитаны", - сказал он. Дрозденко также отметил, что белорусская универсальная сельхозтехника - в частности, тракторы - высоко востребована на территории области. "Только за три года мы купили 263 трактора, а всего - чуть больше 600 единиц серьезной сельхозтехники", - добавил он.

Семашко выразил готовность белорусской стороны продолжать поставки сельхозтехники в Ленинградскую область и в том числе предложить выгодные финансовые условия. "Если что-то не устраивает с учетом специфики природно-климатической, мы готовы по вашим техническим требованиям доработать эту технику", - сказал он.

Посол отметил заинтересованность Белоруссии в экспорте строительных услуг, указав на уже имеющийся положительный опыт взаимодействия в этой сфере с рядом российских регионов, в том числе с Калужской областью. "Что касается школ, детских садов, поликлиник, больниц, мы готовы предложить очень выгодные схемы. Если есть такая необходимость, то мы можем направить к вам конкретные фирмы частные и государственные, определиться с объектами, которые вы можете предложить, и участвовать в конкурсе", - добавил он.

"В 2018 году товарооборот [области с Белоруссией] вырос на 24,6%, но есть потенциал для дальнейшего развития нашей тесной кооперации и обмена опытом как в традиционных, так и в новых высокотехнологичных отраслях, где мы рассчитываем достичь серьезного прорыва", - отметил Дрозденко. На встрече были затронуты и вопросы развития сотрудничества в сфере племенного животноводства, растениеводства, рыбоводства, а также в сфере оздоровительного туризма, молодежных обменов, подготовки к чемпионату мира по пахоте в 2020 году и EuroSkills-2022.