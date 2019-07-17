Московский НПЗ запустил автоматизированный терминал отгрузки топлива

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московский НПЗ "Газпром нефти" запустил автоматизированную станцию налива светлых нефтепродуктов, инвестиции в строительство терминала составили 2,5 млрд рублей, сообщает компания.

Терминал включает в себя 12 постов с возможностью одновременной отгрузки в автоцистерны бензина, дизельного и авиационного топлив. Мощность комплекса составляет 6,5 тыс. т нефтепродуктов в сутки.

Отмечается, что технология позволяет одновременно заполнять все отсеки цистерны, благодаря чему время отгрузки сокращается в четыре раза. Система контроля обеспечивает отгрузку топлива с точностью до 100 граммов.

"Комплекс оборудован системой улавливания испарений, которая собирает отходящие пары, превращает их в жидкий конденсат и возвращает в повторный цикл производства. Дополнительную защиту дает абсолютно герметичный нижний налив продукции, который не допускает попадание нефтепродуктов в атмосферу, а также препятствует доступу пыли или осадков в отсеки автоцистерн. Все посты отгрузки оборудованы передовыми системами противоаварийной защиты и пожаротушения", - отмечают в компании.

"Газпром нефть" с 2011 года реализует программу комплексной модернизации Московского НПЗ с объемом инвестиций более 250 млрд рублей. Московский НПЗ обеспечивает более трети столичного рынка топлива.