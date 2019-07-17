AFP: министры финансов G7 обеспокоены ситуацией вокруг криптовалюты Libra

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Министры финансов стран Группы семи (G7) обеспокоены планами компании Facebook выпустить криптовалюту Libra и договорились быстро отреагировать на ситуацию. Об этом в среду сообщило AFP по итогам первого дня встречи глав финансовых ведомств стран группы в Шантийи во Франции.

"[Министры] очень конструктивно и подробно обсудили вопросы, связанные с Libra, согласились с необходимостью принятия быстрых мер", - приводит агентство слова источника в администрации президента Франции. Он добавил, что участники встречи выразили "озабоченность нынешней ситуацией".

Ранее в интервью итальянской газете Corriere della Sera глава финансового ведомства Франции Брюно Ле Мэр отмечал, что страны G7 должны определить риски финансирования терроризма и отмывания денег с помощью криптовалют, а также оценить опасность дестабилизации национальных валют. По его словам, "нельзя допустить, чтобы Libra трансформировалась в суверенную валюту".

Месяц назад Facebook объявил, что планирует выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как "отправить текстовое сообщение на телефон". Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

Ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по 10 млн долларов в создание консорциума, который будет управлять Libra. При этом ряд официальных представителей руководства разных стран, включая президента США Дональда Трампа, а также национальных банков выразили опасения, что такая форма финансовых операций может способствовать преступности.