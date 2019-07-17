В Госдуму внесут законопроект о снятии с пальмового масла льготного налогового режима

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% в четверг, 18 июля, будет внесен на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщил в среду журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам совещания, которое провел с депутатами премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Вместе с этим обсудили обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла, - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы. - По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью". "Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим - 20%. Планируем завтра внести необходимые законодательные инициативы", - подчеркнул он.