Кабмин определит плоды и ягоды, попадающие под льготное налогообложение

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство РФ определит список плодов и ягод, выращиваемых в РФ, которые будут попадать под льготное налогообложение. Об этом сообщил в среду спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам совещания, которое провел с депутатами премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Также обсудили вопрос обложения плодово-ягодной продукции налогом на добавленную стоимость, - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы. - Учитывая, что под понятие плодово-ягодной продукции попадают в том числе плоды и ягоды, которые не выращиваются на территории РФ, вышли на решение скорректировать ко второму чтению норму внесенного ранее законопроекта".

"Предлагается предоставить правительству право сформировать перечень плодов и ягод, выращиваемых в РФ, которые будут попадать под льготное налогообложение", - подчеркнул спикер.

Законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10% внесен в Госдуму 12 июля лидерами всех думских фракций во главе с Володиным. Предусматривается включение в перечень продовольственных товаров, налогообложение реализации которых производится по налоговой ставке 10%, фруктов и ягод (в том числе винограда).

По данным Росстата, валовой сбор плодов, ягод, винограда на территории РФ в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в том числе индивидуальными предпринимателями, в 2018 году составил 1 077,5 тыс. тонн. При этом, по данным ФТС России, импорт яблок, груш, айвы и слив в 2018 году составил 1 721,1 тыс. тонн, из них яблок - 1 121,7 тыс. тонн. Данные показатели свидетельствуют о высоком уровне зависимости от импорта российского рынка плодово-ягодной продукции, говорится в пояснительной записке.