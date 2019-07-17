Поддержка МСП и кредиты для регионов - темы заседания кабмина

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг заседание, темами которого станут поддержка малого и среднего бизнеса, совершенствование бюджетного и валютного законодательства, а также ряд других вопросов.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, на заседании будет рассмотрен проект закона "О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации". Отмечается, что создание такого федерального ресурса позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан, в том числе обеспечить доступность для граждан информации о них, находящейся в распоряжении органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами и органов местного самоуправления.

Другой вынесенный на повестку дня законопроект предлагает предусмотреть возможность направления осужденного для отбывания наказания в регион, где проживает один из его близких родственников. Такое решение может быть принято по письменному заявлению осужденного либо по заявлению одного из его близких родственников, но с согласия осужденного. Также правительство планирует рассмотреть вопрос о ратификации Соглашения об осуществлении совместной деятельности государств - участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Поправки

Отдельный блок вопросов повестки дня посвящен поправкам, которые правительство намерено предложить для внесения в уже рассматриваемые законопроекты. Один из пакетов поправок связан с бюджетным законодательством. Соответствующий законопроект предлагает закрепить в бюджетном законодательстве подходы к определению долговой устойчивости публично-правовых образований, уточнить порядок исполнения государственных и муниципальных заимствований, предоставления государственных и муниципальных гарантий, государственных финансовых и государственных экспортных кредитов. Поправками к законопроекту предусматривается, в частности, создание правовых оснований для предоставления государственных экспортных кредитов за счет средств Фонда национального благосостояния после достижения ликвидной частью фонда 7% ВВП. В целях снижения валютных рисков предлагается установить возможность привлечения субъектами Федерации кредитов от иностранных банков в российской валюте.

Другой пакет поправок связан с законопроектом, который устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые заказчики вправе потребовать в составе заявки от участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. Поправками к законопроекту предусматриваются исчерпывающие требования к составу и содержанию заявок участников конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего бизнеса. "Это позволит исключить практику обязательного истребования заказчиками у участников таких закупок избыточных документов, получение которых сопоставимо со сроком приема заявок и влечет невозможность участия в закупках", - подчеркнули в кабмине.

Еще один законопроект, поправки к которому обсудит кабмин, направлен на смягчение административной нагрузки на российских экспортеров и импортеров при внешнеторговой деятельности. Поправками предусматривается, в частности, дополнение законопроекта нормой о возможности освобождения резидента от административной ответственности на 30-дневный период со дня истечения срока, установленного внешнеторговым контрактом, дифференциация размеров штрафов в случае нерепатриации денежных средств в российской и иностранной валюте.