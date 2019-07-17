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Лавров назвал антидемократичным навязывание Европе сжиженного газа из США

По словам главы МИД РФ, "Северный поток - 2" призван укрепить энергобезопасность Европы и способствовать снижению цен на газ для европейских потребителей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Попытки навязать европейскому потребителю сжиженный природный газ из США противоречат рыночным и демократическим принципам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете Rheinische Post.

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"В целом убеждены, что энергетическое сотрудничество не должно превращаться в арену сведения политических счетов. Считаем абсолютно нерыночными и антидемократичными попытки заставить европейских потребителей покупать более дорогой сжиженный природный газ из США, - сказал он. - Рассчитываем, что при принятии решений по газовому и иным вопросам наши германские и другие европейские партнеры будут руководствоваться интересами своих народов, а не установками, сформулированными за океаном".

Говоря о позиции Дании по строительству "Северного потока - 2", Лавров отметил, что Копенгаген политизировал этот вопрос и медлит с выдачей разрешения на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне.

"Считаем, что затягивание рассмотрения поданных оператором проекта заявок идет вразрез с принципами международного морского права, которые позволяют сооружать объекты энергетической инфраструктуры в морских акваториях. Важно иметь в виду, что претензий по эксплуатации первой нитки "Северного потока", вдоль которой изначально планировалось проложить маршрут "Северного потока - 2", ни у одной страны, включая Данию, не возникло", - напомнил министр.

"Данный проект поддерживают ведущие европейские энергетические компании, которые вряд ли можно заподозрить в каких-либо антиевропейских намерениях. Надеемся, что сформированное по результатам парламентских выборов правительство Дании откажется от конфронтационного курса и примет правильные решения", - добавил глава МИД РФ.

Коммерческий проект

Лавров подчеркнул, что строительство "Северного потока - 2" идет по плану: уложено порядка 60% от общей протяженности газопровода, капитальные затраты на его реализацию профинансированы более чем на 80%. "Выгоды от проекта очевидны. Уже сделанные капиталовложения обеспечивают работой свыше 57 тыс. человек в странах ЕС. Газопровод позволит кратчайшим путем доставлять необходимый европейским странам газ с месторождений на севере России. Подчеркну: "Северный поток - 2" - это чисто коммерческий проект, призванный укрепить энергобезопасность Европы и способствовать снижению цен на газ для европейских потребителей", - обратил внимание руководитель российского внешнеполитического ведомства.

У Москвы вызывают недоумение настойчивые попытки определенных сил "вставлять палки в колеса", мешать реализации проекта, продолжил министр. "Именно так мы расцениваем вступившие в силу 23 мая поправки к Газовой директиве третьего энергопакета Евросоюза, фактически нарушающие основополагающий принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны. Учитывая ту поспешность, с которой предыдущее - румынское - председательство в Совете ЕС форсировало их принятие, у нас нет сомнений, что эти поправки задумывались исключительно для того, чтобы воспрепятствовать завершению строительства", - указал он.

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