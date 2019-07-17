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Brexit

Times: Brexit без сделки обернется в 2020 году падением британской экономики на 3%

По данным газеты, опасения экономистов связаны с намерением претендентов на пост премьера Бориса Джонсона и Джереми Ханта реализовать Brexit до конца октября со сделкой или без нее

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit приведет в следующем году к рецессии британской экономики с падением ВВП на 3 процентных пункта. Об этом в среду сообщила газета The Times со ссылкой на прогноз, который в четверг собирается опубликовать Управление по бюджетной ответственности (OBR), британское вневедомственное государственное учреждение.

Как ожидается, OBR впервые оценит последствия сценария Brexit без сделки с точки зрения экономического воздействия на доходы британских семей, заработную плату, занятость и цены на жилье.

Опасения экономистов вызваны в первую очередь намерением участников избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и Джереми Ханта реализовать Brexit до конца октября со сделкой или без нее.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.

Теги
BrexitДжонсон, БорисМэй, ТерезаХант, Джереми
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