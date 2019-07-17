"Известия": ЦБ выявил нарушения у половины страховщиков по итогам контрольных закупок

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Банк России выявил нарушения при оформлении полисов ОСАГО через интернет у половины страховых компаний в ходе первых контрольных закупок. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей Центробанка Михаила Мамуту.

В мае-июне регулятор провел 24 внезапные проверки в 12 страховых компаниях. Одной из самых распространенных проблем при оформлении полисов стали трудности с получением документа в регионах "с высокой убыточностью", пишет издание. Также автовладельцы иногда сталкивались с невозможностью удаленно выбрать станцию для прохождения техобслуживания.

Центробанк также провел 25 контрольных закупок в пяти банках, в результате чего были выявлены нарушения в 32% случаев. "При проверке банков мы выявили факты предоставления неполной или недостоверной информации об условиях кредита. Также отмечены факты отказа предоставить заем без оформления страховки, хотя это не может быть самостоятельной причиной отказа, но может повлиять на процентную ставку. Наконец, были зафиксированы ситуации, когда услуги "прячутся в пакет" и потребитель или не понимает, что покупает их вместе, или считает обязательной частью подобного рода приобретения", - рассказал Мамута.

В ЦБ отказались называть компании, в которых прошли проверки, а также не предоставили информацию о возможных санкциях за нарушения, сообщает газета.

В мае Мамута сообщал, что ЦБ начал применять метод "тайного покупателя" в соответствии с законом, вступившим в силу 1 января. В числе основных сфер применения нового контрольного механизма он называл продажи инвестиционного страхования жизни в банках, а также предоставление электронного полиса ОСАГО.

Госдума в июле 2018 года приняла закон, наделяющий ЦБ правом проводить контрольные закупки в банках, в том числе с использованием дистанционных каналов обслуживания, без уведомления кредитной организации. Решение о проведении такой проверки принимается председателем Банка России либо заместителем председателя. Основанием для этого является обоснованное предположение, что деятельность кредитной организации может нанести ущерб ее клиентам и вкладчикам или создать угрозу их законным интересам. Кроме того, ЦБ может провести контрольное мероприятие в случае выявления признаков нарушения кредитной организацией требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также признаков нарушения организацией прав клиентов.