В Минфине Японии усомнились в надежности криптовалюты Libra

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Правительство Японии считает криптовалюту Libra, которую компания Facebook хочет скоро выпустить в обращение, удобным средством для международных денежных переводов, однако сомневается в ее надежности. Об этом заявил в среду вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо, который принимает участие в заседании глав Минфинов и центробанков G7 в городе Шантийи.

"Пользователи воспримут Libra как удобное средство для международных денежных переводов, поскольку это будет обходиться им дешевле, чем нынешняя система переводов. Однако будет ли она [криптовалюта] надежной, это пока серьезный вопрос", - приводит его слова агентство Kyodo.

Ранее председатель японского центробанка Харухико Курода также выразил опасения по поводу намерений Facebook выпустить свою криптовалюту. По его словам, международному сообществу необходимо задуматься о мерах регулирования в отношении Libra, поскольку ее можно будет использовать для финансирования терроризма и отмывания денег.

Месяц назад компания Facebook объявила, что планирует выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как "отправить текстовое сообщение на телефон". Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

Ряд крупнейших корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по $10 млн в создание консорциума, который будет управлять Libra. При этом ряд официальных представителей руководства разных стран, включая президента США Дональда Трампа, а также национальных банков выразили опасения, что такая форма финансовых операций может способствовать преступности.