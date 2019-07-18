Власти Мексики заморозили 19 счетов из-за поставок некачественных продуктов в Венесуэлу

ТАСС, 18 июля. Власти Мексики заморозили средства на 19 счетах юридических и физических лиц, связанных с поставками продуктов низкого качества по завышенной цене в Венесуэлу. Об этом сообщила в среду газета El Universal со ссылкой на главу управления по расследованию экономических преступлений министерства финансов Сантьяго Ньето.

"К настоящему моменту мы заморозили 19 счетов физических и юридических лиц, связанных с этими действиями. Было представлено три иска", - приводит издания слова чиновника.

Ньето не привел подробностей этого дела из-за продолжающегося расследования. По словам чиновника, в рамках преступной схемы могли быть отмыты более $150 млн.

В октябре прошлого года Генеральная прокуратура Мексики сообщила, что проводит расследование в отношении местных компаний, предположительно, продававших продукты низкого качества, которые потом перепродавались в Венесуэлу с наценкой.