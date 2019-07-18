Количество ИП в Москве за первые пять месяцев 2019 года выросло на 12,5%

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Число индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве за первые пять месяцев 2019 года выросло на 12,5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба Комплекса экономической политики столицы.

"За пять месяцев 2019 года в столице зарегистрировано 33 тыс. новых индивидуальных предпринимателей, - это на 12,5% больше, чем в январе-мае прошлого года. Число московских ИП на 1 июня нынешнего года составило 336,9 тыс.", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Пресс-служба отмечает, что одна из основных задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" состоит в увеличении численности граждан, занятых в МСП.

"Правительством Москвы для индивидуальных предпринимателей создана система преференций: прямая финансовая поддержка, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам, информационная поддержка, для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей действуют двухлетние налоговые каникулы", - говорится в сообщении пресс-службы.