РЭЦ представил во Вьетнаме новую российскую разработку в сфере медицинских технологий

ХАНОЙ, 18 июля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) презентовал во Вьетнаме уникальную российскую разработку в сфере медицинских технологий - интерактивный анатомический стол "Пирогов", который используется в процессе подготовки студентов-медиков и для повышения квалификации молодых врачей. Демонстрация прошла в четверг в представительстве АО "РЭЦ" в Ханое и привлекла внимание представителей крупнейших медицинских вузов и учебных центров при медицинских учреждениях северной части Вьетнама.

Интерактивный анатомически стол "Пирогов" был разработан самарской компания "АйТи-трейдер-софт" совместно с ведущими специалистами по анатомии - преподавателями российской высшей медицинской школы. Комплекс позволяет изучать все системы и части человеческого тела. Он состоит из высокопроизводительного компьютера и плазменной панели с тактильным управлением и высокоточным разрешением, на которой демонстрируются 3D-модели анатомии человека, созданные российскими медиками.

Как отметил глава представительства РЭЦ во Вьетнаме Роберт Курило, вьетнамские медики проявляют большую заинтересованность в приобретении интерактивного анатомического стола. По его словам, поставки сюда этого современного российского высокотехнологичного медицинского оборудования будут способствовать продвижению сотрудничества двух стран в области информационных технологий. Это направление было выделено как приоритетное в развитии партнерства Москвы и Ханоя на состоявшихся здесь в ноябре 2018 года переговорах премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и его вьетнамского коллеги Нгуен Суан Фука, напомнил представитель РЭЦ.

АО "Российский экспортный центр" - государственный институт содействия экспортной деятельности, созданный при поддержке правительства РФ. РЭЦ представляет собой "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Центр оказывает широкий перечень услуг производителям и экспортерам несырьевой продукции на всех этапах экспортного цикла, а также взаимодействует с профильными органами исполнительной власти.