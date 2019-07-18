Китайская туристическая корпорация CITS инвестирует $1,9 млрд в зону дьюти-фри на Хайнане

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Подразделение туристической корпорации Китая China International Travel Service инвестирует 12,9 млрд юаней (около $1,87 млрд) в строительство центра беспошлинной торговли в провинции Хайнань. Об этом в четверг сообщило Центральное телевидение Китая .

CITS Investment and Development планирует построить центр дьюти-фри площадью 693 тыс. кв. м. На первом этапе будут построены жилые дома. Объем инвестиций в проект достигнет 5,9 млрд юаней (около $858,81 млрд). Во второй очереди офисные центры, пятизвездочный отель, а также торговые улицы - объем финансирования составит около 7 млрд юаней (около $1,02 млрд).

В последние годы CITS сфокусировала свое внимание на южной китайской провинции: в сентябре прошлого года компания перенесла свою штаб-квартиру из Пекина в Хайкоу - административный центр провинции. В свою очередь, власти передали конгломерату 51% акций в управляющей компании Hainan Duty-Free Goods.

Пилотная программа развития сети магазинов дьюти-фри на Хайнане была запущена правительством КНР в 2011 году. Посетители могут осуществлять покупки без уплаты пошлин на сумму до 30 тыс. юаней (около $4,36 тыс.) в год.

В первой половине 2019 года выручка магазинов беспошлинной торговли на Хайнане выросла на 26,5% до 6,6 млрд юаней (около $960,7 млн). С 2012 по 2018 год среднегодовые темпы роста этого показателя в южной китайской провинции составили 28%, в то время как в среднем по Китаю он достигает около 11%. По итогам 2018 года объемы продаж в магазинах дьюти-фри на Хайнане достигли 10,1 млрд юаней (около $1,47 млрд), что составляет 26% от общенациональной выручки.