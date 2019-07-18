"Ъ": Минтранс готов принять предложение Кузбасса в адрес РЖД о гарантиях погрузки угля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минтранс готов принять предложение Кузбасса в адрес ОАО "РЖД" о гарантиях погрузки угля в обмен на скидки на его перевозку, однако предлагает властям региона и грузоотправителям разработать механизм солидарной ответственности, сообщает газета "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось о том, что власти региона готовы предоставить гарантии отгрузки на Запад во втором полугодии 51,4 млн т угля с перспективой увеличения на 10%. Такие же гарантии могут быть применены в Хакасии. В случае недогрузки РЖД должно получить выпадающие доходы в объеме пять млрд рублей.

Вчера ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу монополии, что руководство РЖД приняло решение временно снизить цены на перевозку энергетического угля за счет отмены экспортной надбавки. Тарифы будут скорректированы на перевозку угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги. Также в "РЖД" заявили о готовности увеличивать перевозки угольной продукции в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока с сентября текущего года после завершения запланированных на III квартал 2019 года ремонтных работ на инфраструктуре Восточного полигона железных дорог.