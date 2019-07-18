{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ъ": Минтранс готов принять предложение Кузбасса в адрес РЖД о гарантиях погрузки угля

Это может быть сделано в обмен на скидку, отмечает газета

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минтранс готов принять предложение Кузбасса в адрес ОАО "РЖД" о гарантиях погрузки угля в обмен на скидки на его перевозку, однако предлагает властям региона и грузоотправителям разработать механизм солидарной ответственности, сообщает газета "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось о том, что власти региона готовы предоставить гарантии отгрузки на Запад во втором полугодии 51,4 млн т угля с перспективой увеличения на 10%. Такие же гарантии могут быть применены в Хакасии. В случае недогрузки РЖД должно получить выпадающие доходы в объеме пять млрд рублей.

Вчера ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу монополии, что руководство РЖД приняло решение временно снизить цены на перевозку энергетического угля за счет отмены экспортной надбавки. Тарифы будут скорректированы на перевозку угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги. Также в "РЖД" заявили о готовности увеличивать перевозки угольной продукции в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока с сентября текущего года после завершения запланированных на III квартал 2019 года ремонтных работ на инфраструктуре Восточного полигона железных дорог.

Теги
Россия
Отключение энергоблоков на Калининской АЭС
Отключение энергоблоков на Калининской АЭС не связано с работой основного оборудования
Отключение энергоблоков блоков произошло из-за отключения линии электропередачи
Читать полностью