Суд по банкротству Антипинского НПЗ отложен

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Судебное разбирательство по банкротству Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ, входит в группу "Новый поток") отложено до 8 августа. Об этом говорится в четверг в картотеке дел Арбитражного суда Тюменской области.

"Информация об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного разбирательства 08.08.2019 11:00 (09:00 мск)", - говорится в картотеке.

Группа компаний "Новый поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым. Основной актив "Нового потока" - Антипинский НПЗ мощностью 9 млн тонн нефти. В группу также входит Марийский НПЗ мощностью более 1,6 млн т, в управлении находится Афипский НПЗ мощностью 6 млн т.

18 мая Антипинский НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, Антипинский НПЗ обозначил сумму требований по делу о банкротстве в 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ - Абсолют банк, Московский кредитный банк и другие. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar - компании "Сокар Энергоресурс".

14 июля компания "Новый поток" сообщила, что ее владелец Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево. Как следует из материалов дела о мошенничестве, оно было возбуждено после заявления главы Сбербанка Германа Грефа. Согласно материалам дела, Сбербанк выдал кредит на 29 млн долларов, что по курсу ЦБ составляет 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей, а "указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению". Тверской суд Москвы 15 июля избрал бизнесмену меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября. Свою вину Мазуров не признает.