Комиссия Минэнерго РФ начала работу на Калининской АЭС под Тверью

ТАСС, 18 июля. Комиссия Министерства энергетики РФ приступила к работе на Калининской АЭС (КАЭС) в Тверской области, где были отключены от сети три энергоблока, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На КАЭС начала работу комиссия Министерства энергетики Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Короткое замыкание трансформатора на АЭС привело к полному отключению двух и частичному отключению еще одного энергоблока станции. По данным Росэнергоатома, еще один энергоблок остается в работе.