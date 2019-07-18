{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Годовая инфляция в России снизилась до 4,5%

Годовая инфляция в РФ на 15 июля снизилась до 4,5% - оценка МЭР.

Отключение энергоблоков на Калининской АЭС
Комиссия Минэнерго РФ начала работу на Калининской АЭС под Тверью
Короткое замыкание трансформатора привело к полному отключению двух и частичному отключению еще одного энергоблока станции
Читать полностью