Годовая инфляция в России снизилась до 4,5%

Отключение энергоблоков на Калининской АЭС

Комиссия Минэнерго РФ начала работу на Калининской АЭС под Тверью

Короткое замыкание трансформатора привело к полному отключению двух и частичному отключению еще одного энергоблока станции

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