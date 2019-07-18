"Ъ": штраф за неоплату проезда по платным дорогам может составить до 10 тыс. рублей

Как отмечает издание, законопроект предлагает поправки в несколько нормативных актов. В КоАП появится статья 12.21.4: если проезд по платной трассе не оплачен, штраф в 2,5 тыс. руб. высылается автовладельцу по почте (фиксация происходит камерой на ПВП - пункте взимания платы). Если бесплатно проехал грузовик, принадлежащий иностранному перевозчику, штраф применят в отношении водителя большегруза. При повторном в течение года нарушении штраф составит уже 10 тыс. руб. (он может быть оплачен со скидкой).

Постановления будет готовить Ространснадзор. Информацию туда передаст госкомпания "Автодор" через систему межведомственного взаимодействия. В Бюджетном кодексе запишут, что штрафы поступают в Федеральный дорожный фонд. Штрафные санкции будут применяться к тем водителям, которые проедут пункт взимания платы, сломав шлагбаум, либо не оплатят проезд в системе безбарьерного проезда free-flow.

Поправки в законодательство о штрафах для автомобилистов за неоплату проезда по платной дороге Минтранс предложил еще в 2017 году. Отсутствие такого штрафа препятствует внедрению в России системы free flow, которая позволяет избавиться от шлагбаумов на платных дорогах: система фиксирует номера автомобилей при помощи камер и автоматически списывает средства. В отличие от нее, традиционная процедура требует остановки перед пунктами взимания платы со шлагбаумом, где нужно отдать деньги оператору или дождаться, пока система распознает бесконтактный транспондер и спишет деньги со счета. Систему free flow, в частности, предполагается использовать на строящейся Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области.

С начала 2019 года госкомпания "Автодор", отвечающая за платные дороги, стала массово устанавливать на пунктах взимания платы светофоры. В результате водителей, не оплативших проезд, Госавтоинспекция штрафует за проезд на красный свет. По данным "Автодора" такая мера на 90% снизила количество "зайцев". При этом убытки от неоплаты ими проезда в 2018 году оценивались в 500 млн рублей.

Первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов ранее сообщал, что Минтранс рассчитывает на принятие законодательства по безбарьерной оплате проезда по платным дорогам Госдумой в осеннюю сессию.