Матвиенко призвала проанализировать причины снижения товарооборота между РФ и Белоруссией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым проанализировать причины снижения объема товарооборота между Россией и Белоруссией, которое зафиксировано за первые пять месяцев 2019 года.

"Объем взаимного товарооборота у нас за годы строительства Союзного государства вырос в шесть раз и достиг $35 млрд. Это, конечно, не предел. Есть некоторая настораживающая тенденция - за пять месяцев этого года есть некоторое снижение взаимного товарооборота. Нужно проанализировать и нам в том числе, какие причины этого, как поправить ситуацию, чтобы набранные темпы получали дальнейшее развитие", - сказала Матвиенко на форуме регионов России и Белоруссии в четверг в Санкт-Петербурге.

Она отметила, что 80 российских регионов сотрудничают с субъектами Белоруссии. "Очевидно сегодня, что межрегиональное сотрудничество набирает обороты, оно вносит очень большой вклад в расширение, углубление сотрудничества между нашими государствами, в развитие нашего Союзного государства", - подчеркнула спикер.

Форум регионов России и Белоруссии проходит ежегодно под эгидой Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания. Нынешний форум является шестым по счету. В 2014 году российские сенаторы выступили с инициативой об учреждении диалоговой площадки для содействия расширению прямых контактов между регионами, бизнесменами и организациями двух стран, а также выработки рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы для ускоренного развития экономик Белоруссии и России.