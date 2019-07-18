Пять пересадочных узлов построят на Некрасовской линии московского метро

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пять транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) появятся на Некрасовской линии метрополитена Москвы, они позволят пассажирам пересаживаться со станций подземки на железную дорогу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города.

"Пять транспортно-пересадочных узлов будут построены на новой Некрасовской линии метро: "Рязанская", "Юго-Восточная", "Лермонтовский проспект", "Улица Дмитриевского" и "Некрасовка". ТПУ "Рязанская" станет одним из самых крупных в Москве и объединит в себе пересадки на метро и железную дорогу", - приводятся в сообщении слова вице-мэра Марата Хуснуллина.

Он отметил, что пассажиропоток ТПУ "Рязанская" может составить около 111 тыс. человек в часы пик. "ТПУ объединит транспортные потоки Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, Московского центрального кольца и радиального направления железной дороги. Рядом находится Рязанский проспект и в будущем пройдет участок проектируемой Юго-Восточной хорды", - добавил Хуснуллин.

Движение по первому участку Некрасовской линии открылось 3 июня 2019 года, когда заработали станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". В полном объеме Некрасовская линия откроется в начале 2020 года и станет одной из самых длинных линий среди строящихся в столице. На ней расположатся восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Две из них станут пересадочными - "Нижегородская" с пересадкой на БКЛ и "Косино" - на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.