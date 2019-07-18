Российская компания представила во Вьетнаме интерактивный анатомический стол "Пирогов"

ХАНОЙ, 18 июля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Уникальную российскую разработку - интерактивный анатомический стол "Пирогов", который используется в процессе подготовки студентов-медиков и для повышения квалификации молодых врачей, презентовал во Вьетнаме Российский экспортный центр (РЭЦ). Демонстрация прошла в четверг в представительстве "РЭЦ" в Ханое и привлекла внимание отраслевых специалистов, представителей крупнейших медицинских ВУЗов и учебных центров при медицинских учреждениях северной части Вьетнама.

Интерактивный анатомически стол "Пирогов" разработан самарской компания "АйТи-трейдер-софт" совместно с ведущими специалистами по анатомии - преподавателями российской высшей медицинской школы. Комплекс состоит из высокопроизводительного компьютера и плазменной панели с тактильным управлением и высокоточным разрешением, на которой демонстрируются 3D-модели анатомии человека, созданные российскими медиками. "Пирогов" позволяет изучать все системы и слои человеческого тела, связочный аппарат органов, их долевое и сегментарное деление, внутреннее строение органов и их различные патологических состояния.

Как рассказал директор по развитию компании "АйТи-трейдер-софт" Вадим Гвоздков, благодаря интерактивному столу становится возможным преподавание будущим медикам широкого набора курсов по анатомии: топографическая анатомия и оперативная хирургия, анатомия человека, патологическая анатомия, рентген-анатомия. Студенты могут проводить виртуальную диссекцию 3D-моделей мужского и женского тел, сравнивать нормальные и патологически измененные органы, а также выполнять тестирование по полученным знаниям.

По словам руководителя представительства РЭЦ во Вьетнаме Роберта Курило, вьетнамские медики проявляют большую заинтересованность в приобретении интерактивного анатомического стола. По его словам, поставки в страну этого современного высокотехнологичного медицинского оборудования будут способствовать продвижению сотрудничества Москвы и Ханоя в области информационных технологий. Представитель РЭЦ выразил уверенность, что уникальную российскую разработку ждет большой успех не только во Вьетнаме, но и в других странах региона Юго-Восточной Азии.