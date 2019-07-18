Трутнев указал на отставание при освоении в Бурятии средств дальневосточной субсидии

УЛАН-УДЭ, 18 июля. /ТАСС/. Власти Бурятии, осваивая средства, выделенные региону в рамках дальневосточной субсидии, отстают по нескольким направлениям, однако до конца года должны войти в намеченные сроки, заявил в четверг журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Республика в течение трех лет дополнительно получит 6,6 млрд рублей [дальневосточной субсидии] на то, чтобы построить там, где это необходимо, школы, больницы, детские сады, отремонтировать инфраструктуру, купить новое оборудование. Хочу сказать, что работа организована неплохо. Отставание, к сожалению, есть по двум сферам - это транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство", - сказал Трутнев во время рабочей поездки в Бурятию.

По его словам, "в остальных [направлениях] по одному-двум объектам есть некоторые сдвижки в сроках", но руководители республики заверили, что примут все необходимые меры, чтобы до конца года войти в график, и построить все объекты в срок.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского федерального округа в ДФО. Как отметил Трутнев, это позволило регионам использовать инструменты развития, разработанные для Дальнего Востока.