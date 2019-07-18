ФАС сообщила о недовыполнении крупными нефтяными компаниями РФ плана по выпуску бензина

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Крупные российские нефтяные компании в первом полугодии недовыполнили план по выпуску бензина и дизеля из-за проблем с модернизацией заводов. Об этом на заседании комитета Госдумы по энергетике сообщил заместитель начальника управления ТЭК ФАС России Константин Коньков.

"Недопроизводство автомобильных бензинов нефтяными компаниями за первое полугодие составило 678 тыс. т относительно планов, закрепленных в четырехсторонних соглашениях", - сказал он.

По словам Конькова, отставание по планам выпуска бензина класса 5 отмечено у "Роснефти", "Башнефти", "Лукойла", "Татнефти", "Газпром нефти", "Таиф-НК". Запасы производства наблюдаются у "Фортеинвеста", "Нефтегазхолдинга", "Газпрома" и "Сургутнефтегаза".

По дизельному топливу, говорит Коньков, недопроизводство достигло 899 тыс. тонн в первом полугодии. Оно наблюдается у заводов "Роснефти", "Башнефти", "Фортеинвеста", "Славнефти", "Таиф-НК". Запасы по дизелю сформированы у "Газпрома", "Сургутнефтегаза", "Лукойла" и "Татнефти".

"Причина [недопроизводства] нам видится в невыполнении планов по модернизации, плюс компании упирают на конъюнктуру рынка", - сказал Коньков, отметив, что функция ФАС в этом вопросе заключается только в мониторинге ситуации и регулярном информировании правительства.

Четырехсторонние соглашения между ФАС, Ростехнадзором, Росстандартом и нефтяниками заключены в 2011 году, они предусматривают обязательства компаний по модернизации заводов и поставкам светлых нефтепродуктов на внутренний рынок. ФАС следит за выполнением соглашений в части объемов поставок, отметил Коньков.