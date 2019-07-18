Спортивно-туристическую базу построят на Камчатке к 2024 году

18 июля. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" компания "Тур-ДВ" построит к 2024 году в крае спортивно-туристическую базу с гостевыми домами, бассейнами с термальной водой и мототрассой. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В рамках проекта мы планируем строительство гостиницы на 20 номеров и шести гостевых домов, бассейна с термальной водой, зоной отдыха, а также закрытой любительской трассой для квадроциклов, которые будем предоставлять в аренду нашим гостям", - цитирует пресс-служба генерального директора ООО "Тур-ДВ" Татьяну Литвиненко. Компания уже подписала соглашение об инвестиционной деятельности в ТОР "Камчатка" с АО "Корпорация развития Дальнего Востока".

В настоящее время ведутся предпроектные работы, в 2020 году начнется строительство на площадке, которая расположена в получасе езды от международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово). Планируемый объем инвестиций составляет 56 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 10 рабочих мест. Сдать в эксплуатацию новый курортный объект резидент ТОР рассчитывает в 2024 году.

Как сообщили в пресс-службе правительства, на сегодняшний день в ТОР "Камчатка" входит 80 резидентов. Ими планируется вложить в развитие территории более 36 млрд рублей.

ТОР - это экономические зоны, при работе в которых резидентам предоставляются масштабные налоговые льготы. На сегодняшний день в Дальневосточном федеральном округе создано 19 территорий опережающего развития.

АО "Корпорация развития Дальнего Востока" является управляющей компанией на территориях опережающего развития и в Свободном порту Владивосток (СПВ).