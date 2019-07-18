Экономические и социальные показатели роста Дальнего Востока обсудят на ВЭФ

ТАСС, 18 июля. Основными темами V Восточного экономического форума (ВЭФ) 4-6 сентября станут экономические и социальные показатели роста Дальнего Востока, а также вопросы повышения качества жизни в макрорегионе, сообщается на сайте ВЭФ.

"Нужно обсудить, как обеспечить темпы экономического роста Дальнего Востока до 6% в год. Сейчас экономический рост в ДФО больше 4%, это в два раза выше среднероссийских показателей, но до 6 еще далеко. Будем рассматривать не только экономические показатели, но и меры по социальному развитию региона - все то, что должно поднять качество жизни до уровня выше среднероссийского", - приводятся в сообщении слова вице-премьера, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Среди приоритетных тем также развитие системы образования, сферы дорожного строительства, жилищного фонда и здравоохранения. "Вопросы по каждому направлению - здравоохранению, образованию, спорту, культуре - стоят достаточно остро. Все их нужно снять. Необходимо доложить людям, как изменится их жизнь. Именно такие поручения дал президент Российской Федерации в рамках ВЭФ-2018. И мы должны обсудить, как они выполняются, и можно ли сделать работу более эффективной", - подчеркнул Трутнев.

Деловая программа

Блок "Новые решения для ускорения экономического роста" будет посвящен обсуждению механизмов для обеспечения увеличения темпов роста экономики Дальнего Востока до 2025 года. "В частности, будут рассмотрены вопросы совершенствования таких преференциальных режимов, как территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, а также развитие программы "Дальневосточный гектар", будущее Арктики, перспективы создания новой транспортной инфраструктуры. Кроме того, участники сессий обсудят развитие ключевых отраслей, таких как сельское хозяйство, рыбная отрасль и лесопромышленный комплекс", - уточняется в сообщении.

На сессии "Создавая условия для бизнеса" планируется обсудить вопросы, связанные с поддержкой инвесторов, в том числе доступность финансовых услуг, развитие транспортной инфраструктуры, переход на проектное финансирование в строительстве и защиту прав инвесторов.

В центре дискуссии "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества" - темы интеграции макрорегиона в экономику стран АТР, развития Северного морского пути, экологии, международного научно-технического сотрудничества и таможенного администрирования. Блок "Новые решения для повышения качества жизни" организаторы намерены посвятить теме социального развития: участники обсудят проблемы и перспективы сфер здравоохранения, образования, ЖКХ и городской среды, а также механизмы совершенствования рынка труда.

Кроме того, в программу войдут межстрановые бизнес-диалоги с Китаем, Японией, Индией, Республикой Корея и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Молодежный день и форум СМИ

Кроме того, запланирован молодежный образовательный день, где ведущие эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.

На полях ВЭФ также пройдут Российско-китайский форум СМИ, Межправительственная Российско-сингапурская комиссия высокого уровня, конференция "Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана". Также состоятся презентации инвестиционного потенциала регионов Дальнего Востока и церемонии открытия новых предприятий.

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.