Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект

ТАСС, 18 июля. Сбербанк провел масштабное обновление своего мобильного приложения "Сбербанк Онлайн". В него добавлен искусственный интеллект, который будет подстраиваться под клиента в соответствии с его предпочтениями. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Обновленным приложением смогут воспользоваться обладатели iPhone и Android с 18 июля. Клиенты банка могут установить его через официальные магазины мобильных телефонов.

В обновленном приложении нейронная сеть будет проводить анализ действий клиента в сервисе по более чем 1000 параметров. Это позволит создать на странице в виде карточек функции, которыми чаще всего пользуется клиент Сбербанка. К примеру, через приложение станет проще оплатить счета ЖКХ или перевести деньги родственникам.

Кроме того, в сервисе появились информационные каналы в разделе "Диалоги". Там будут отображаться посты на темы: "Финансы и технологии" (актуальные новости и аналитика), "ДомКлик" (о доме, ремонте и дизайне интерьера), "Счастливый родитель" (канал о воспитании), "Инвестиции доходчиво" (об инвестировании для новичков и профессионалов), "Свое дело" (истории успеха предпринимателей и бизнесменов). В будущем планируется расширение списка тем.

Кроме этого, в приложении обновились заставки на входе в сервис. Так, жители Москвы и Санкт-Петербурга увидят на экране местные достопримечательности.