Трутнев заявил, что Дальнему Востоку для преодоления миграции нужно 2 трлн рублей

УЛАН-УДЭ, 18 июля. /ТАСС/. Отток населения на Дальнем Востоке сохраняется, остановить его можно, подняв уровень жизни выше среднероссийского, направив на эти цели 2 триллиона рублей, сообщил в четверг журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Миграция на Дальнем Востоке продолжается, она снизилась в два раза после того, как мы начали работать, но она существует. Чтобы преодолеть это, необходимо выровнять условия жизни. Стоимость этого могу назвать уверенно, стоит это два с небольшим триллиона рублей", - сказал Трутнев.

Он отметил, что люди уезжают потому, что их не устраивает здравоохранение, образование, возможно, инфраструктура городов, по этим направлениям необходимо активно работать. "Все эти предложения находятся внутри национальной программы развития Дальнего Востока, мы уже начали ее обсуждение в правительстве, будем дальше стараться, чтобы она стала живой", - сказал Трутнев.

Программа развития Дальнего Востока должна быть утверждена в сентябре, ее проект предусматривает повышение качества жизни в макрорегионе до уровня выше среднероссийского. Программа, рассчитанная на период до 2025 года, разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект национальной программы в конце мая был передан в правительство РФ, документ состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура и социальный блок.