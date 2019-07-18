Система спутниковой навигации Galileo восстановила работу

ТАСС, 18 июля. Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo возобновила работу после сбоя. Об этом говорится в заявлении оператора системы Европейского сервисного центра Galileo.

"Работа основных сервисов Galileo восстановлена. <...> Отклонения возможны до следующего уведомления", - отмечается в сообщении.

11 июля спутниковая система навигации Galileo дала сбой. Пользователи стали жаловаться на неполадки в системе координат. При этом сбой в работе GNSS Galileo не затронул поисково-спасательную службу (SAR), которая используется для определения местонахождения и помощи оказавшимся в бедственном положении людям.

Система Galileo стоимостью около €10 млрд была создана Европейским космическим агентством для обеспечения независимости Евросоюза в вопросах спутниковой навигации от американского GPS или российского ГЛОНАСС. В настоящее время группировка действующих спутников Galileo насчитывает 22 аппарата, всего с 2011 года в рамках этой программы были запущены 30 спутников.