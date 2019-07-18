Госдума приняла закон о региональных брендах

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, закрепляющий в Гражданском кодексе понятие "географическое указание" как новый объект интеллектуальных прав. Инициативу, именуемую также законом о региональных брендах, предложила группа парламентариев во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Речь идет о закреплении нового объекта интеллектуальных прав - географического указания, которое призвано связать товар с конкретным регионом, а также тем самым гарантировать его качество и репутацию производителя. Как пояснил ранее журналистам один из авторов проекта, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "такой вид средств индивидуализации товара будет действовать наравне с существующим в настоящее время наименованием места происхождения товара (НМПТ)", однако порядок регистрации бренда будет более простым.

НМПТ предусматривает, что полный цикл производства проходил в одном конкретном субъекте РФ. Географическое же указание будет присваиваться товару в том случае, если хотя бы одна из стадий его производства, оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара, проходила в конкретном регионе. "Нельзя будет воду, добытую не в Ессентуках, но там разлитую, использовать под этим названием, - пояснял Крашенинников журналистам. - В качестве географического указания, например, можно было бы зарегистрировать калужское тесто, байкальского омуля, камчатского краба, якутские алмазы, золото Костромы".

Законом предусматривается целый перечень случаев, когда географическое название не может быть зарегистрировано, если оно повторяет уже существующий товарный знак, вводит потребителей в заблуждение. Географическое указание признается и охраняется на основании государственной регистрации, которая будет осуществляться Роспатентом. Зарегистрировать бренд смогут граждане, юридические лица, ассоциации и союзы. Исключительное право на географическое указание действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на географическое указание в Роспатент, при этом данный срок может быть продлен по заявлению правообладателя - каждый раз на 10 лет.