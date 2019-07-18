Орешкин: Москва и Минск пока не согласовали ряд принципиальных вопросов сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия до сих пор не смогли согласовать ряд принципиальных вопросов сотрудничества в рамках Союзного государства. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин, выступая в рамках VI Форума регионов России и Белоруссии.

"Есть ряд нерешенных вопросов, но они, конечно же, носят принципиальный характер. И если они решены не будут, это может законсервировать процесс строительства Союзного государства, а при определенных обстоятельствах этот процесс даже развернуть назад", - сказал он.

"Только объединив наши усилия, мы сможем стать по-настоящему конкурентоспособными. Именно поэтому решением глав наших государств для целей углубления интеграционных процессов в рамках Союзного государства и создана совместная российско-белорусская рабочая группа по реализации положений договора о создании Союзного государства", - напомнил министр.

Рабочая группа

По словам Орешкина, за те шесть месяцев, как была создана рабочая группа, проведена огромная экспертная работа. "Она не всегда была заметна в публичном поле, но, поверьте, работа здесь велась постоянно", - подчеркнул глава Минэкономразвития России.

Он отметил, что перед участниками стояла задача не просто провести ревизию нормативных актов, решений и результатов, которых Россия и Белоруссия достигли или не смогли достичь, но с учетом всей этой информации на основе лучших международных практик разработать программу действий по реализации положений договора. Реализация такой программы в случае принятия соответствующего решения президентами двух государств позволит достичь принципиально нового уровня в развитии Союзного государства, уверен Орешкин.

"И, что важно, без внесения каких-либо изменений в базовый договор", - отметил он.

Проект программы предполагает больший охват интеграционных сфер, чем тот, что сейчас действует в рамках ЕАЭС. Охватывает и налоговое законодательство, финансовую, кредитно-денежную, бюджетную политику, антимонопольное и таможенно-тарифное регулирование, правила в области защиты прав потребителей, а также политику в области охраны труда и социальной защиты населения.

"Как уже это было озвучено на последней встрече премьер-министров наших стран, подавляющее большинство вопросов программы уже согласовано", - сказал Орешкин.

Новая интеграционная экономическая модель

Министр подчеркнул накопленный интеграционный опыт, который был успешно использован и при формировании Таможенного союза, и при формировании ЕАЭС. "Наша цель - на основе лучших внутренних и международных практик, на основе того опыта, который мы накопили, выработать такую интеграционную экономическую модель, которая бы работала на благо наших граждан и на повышение потенциала экономик России и Белоруссии, потенциала экономики Союзного государства", - заявил он.

"Главный результат, на который мы нацелены и который у нас стоял во главе той работы, которую мы вели по подготовке программы действий, - это создание пространства действительного равных условий работы предприятий в Союзном государстве вне зависимости от того, где они зарегистрированы, создание равных условий для развития и реализации потенциала наших граждан", - заключил Орешкин.