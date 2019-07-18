Госдума приняла во II чтении законопроект о стимулировании добычи редких металлов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на стимулирование добычи редких металлов. Документ был разработан Минприроды и внесен в Госдуму правительством РФ.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время внутренний спрос российских предприятий на редкие металлы практически полностью удовлетворяется за счет импорта, а сформированный в стране масштабный минерально-сырьевой потенциал редких металлов не реализуется - отмечаются высокие потери редких металлов, добываемых попутно с другими видами полезных ископаемых.

Законопроектом предлагается снизить с 8% до 4,8% ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), применяемую при добыче руд редких металлов, образующих собственные месторождения, в которых редкие металлы являются основными компонентами, а также редких металлов, являющихся попутными компонентами в рудах других редких металлов, образующих собственные месторождения, рудах других полезных ископаемых, многокомпонентных комплексных рудах.

Кроме того, документ уточняет определение видов полезных ископаемых, представленных товарными рудами редких металлов и редкими металлами. Предусматривается, что к редким металлам будут относиться литий, рубидий, цезий, бериллий, стронций, кадмий, скандий, редкоземельным металлам - иттрий, лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций), индий, таллий, галлий, титан, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, висмут, селен, теллур, рений. При этом собственных месторождений, за редким исключением, не образуют рубидий, цезий, стронций, кадмий, скандий, индий, таллий, галлий, германий, гафний, ванадий, висмут, селен, теллур, рений.

Для стимулирования добычи отдельных видов редких металлов, имеющих стратегическое значение, законопроектом предусмотрено применение понижающего коэффициента, характеризующего особенности добычи редких металлов, равного 0,1. Такой коэффициент будет применяться до истечения 120 налоговых периодов (то есть 10 лет), начиная с налогового периода, в котором начата добыча соответствующего полезного ископаемого. Это позволит окупить инвестиции с минимальной ставкой доходности на инвестированный капитал (10%).

Налоговый кодекс предлагается дополнить статьей, регламентирующей порядок определения и применения коэффициента, характеризующего особенности добычи редких металлов. В случае принятия документ вступит в силу 1 января 2020 года. "Принятие законопроекта позволит повысить инвестиционную привлекательность проектов освоения месторождений редких металлов, организовать дополнительное производство редких металлов, создать новые рабочие места, что с учетом мультипликативного эффекта окажет положительное влияние на доходы соответствующих регионов", - указывают в кабинете министров.