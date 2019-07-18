Эксперты не ожидают резких скачков цен на молоко в 2019 году

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") не ожидает резких скачков цен на молоко в 2019 года, поскольку стоимость продукции будет сдерживаться слабым внутренним спросом из-за падения доходов населения. Такую точку зрения ТАСС высказал исполнительный директор ассоциации Артем Белов.

"Во второй половине 2019 года поддержку ценам на сырое молоко будет оказывать возможный рост себестоимости из-за удорожания кормовой базы, а также сохраняющийся спрос на жир в летний период. Однако падение доходов населения и слабый внутренний спрос будут стабилизировать ситуацию, резких скачков цен ждать не стоит", - сказал он.

Белов отметил, что в первом полугодии 2019 года традиционный сезонный фактор оказывал достаточно слабое влияние на рынок молока. Так, в течение I квартала 2019 года цены на сырье оставались стабильными и только в апреле - мае началось небольшое снижение. "Уровень цен на сырое молоко в мае 2019 года составил 24,5 руб./кг (без НДС), снизившись на 0,8% относительно апреля. Майский уровень цен оставался на 10,9% выше уровня мая 2018 года и соответствовал исторически рекордному уровню 2017 года", - сообщил Белов.

Он пояснил, что поддержку ценам оказывает нормализация уровня запасов из-за снижения импорта во втором полугодии 2018 года, а также повышенный спрос на молочный жир. "Мы видим тенденцию переориентации производителей с молокосодержащих категорий с заменителями молочного жира на полностью молочные продукты. Так, снижается производство так называемых сырных продуктов, маргаринов и сливочно-растительных спредов, но растет производство сыров", - добавил он.