Пассажиропоток в пригородных поездах Дагестана вырос на треть в первом полугодии 2019 года

МАХАЧКАЛА, 18 июля. /ТАСС/. Количество пассажиров в пригородных поездах Дагестана в первом полугодии текущего года выросло на треть по сравнению с прошлым годом и составило более 314 тыс. человек. Об этом сообщается в четверг на сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"В первом полугодии 2019 года пригородными поездами по территории Республики Дагестан было перевезено более 314 тыс. пассажиров. Это на 31,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что Дагестан является единственным регионом Юга России, где в последние годы удалось достичь "значительного роста числа пассажиров в пригородном сообщении".

"В 2018 году электричками в границах республики перевезено свыше 561 тыс. человек, что на 56% больше, чем годом ранее. Это было обусловлено ускорением пригородных поездов, а также переходом с зонального на покилометровый тариф, что значительно снизило стоимость проезда на определенных участках", - пояснили в компании.

В феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров и глава Дагестана Владимир Васильев подписали рассчитанное на 2019-2024 годы соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области развития железнодорожного транспорта.

"В рамках сотрудничества по данному соглашению с 8 апреля на маршрутах Дербент - Граница и Махачкала - Хасавюрт начали ходить еще две пары электричек. Теперь в границах субъекта федерации семь пар пригородных поездов. Самый востребованный маршрут у пассажиров республики Махачкала - Дербент", - сообщается на сайте.

Компанией-перевозчиком на территории Дагестана является дочернее общество РЖД АО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания", которое осуществляет пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом на территории семи субъектов РФ: в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и Дагестан.