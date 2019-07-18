Госдума расширяет полномочия Минтранса в сфере контроля за весом транспортных средств

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект, расширяющий полномочия Министерства транспорта РФ в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств.

Согласно тексту, Минтранс будет устанавливать требования к площадкам для размещения стационарных и передвижных пунктов весового и габаритного контроля, к участкам автомобильных дорог, на которых устанавливаются работающие в автоматическом режиме фото- и видеокамеры для фиксации весовых и габаритных параметров транспортных средств. При этом предупреждающий водителей знак "Фотовидеофиксация" должен устанавливаться не менее чем в 100 метрах до пункта проверки.

Министерство также будет устанавливать скоростной режим на пунктах весового и габаритного контроля. Кроме того, Минтранс будет определять требования к информационному табло, на которое должны выводиться данные о выявленных нарушениях.