Володин предложил за счет повышения НДС на пальмовое масло поддержать производство молока

"По нашему мнению, средства, которые в результате этого мы сможем получить дополнительно в бюджет, можно было бы направить на поддержку производства молока с тем, чтобы, с одной стороны, создать условия отечественным производителям молока и молочных продуктов, а с другой стороны, чтобы ценовая характеристика этой продукции, в основе которой будет качественное натуральное молоко, была доступна для наших граждан, и чтобы за счет в том числе перераспределения этих средств мы смогли бы обеспечить людей качественными продуктами питания", - сказал спикер в четверг журналистам, комментируя итоги совещания, которое провел в среду с депутатами премьер-министр Дмитрий Медведев.

Володин добавил, что соответствующую поправку в Налоговый кодекс Госдума рассмотрит на следующей неделе. Спикер пояснил, что поправка будет включена в процессе подготовки ко второму чтению законопроекта о снижении до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию. "Мы имеем возможность при рассмотрении законопроекта во втором чтении внести поправку, что мы и сделаем. Об этом договорились и с правительством, и с нашими коллегами-депутатами - по вопросу ликвидации льготы налогообложения пальмового масла", - отметил он.

Спикер считает, что импорт пальмового масла в Россию будет замедляться после повышения НДС на этот продукт. "Думаем, исходя из анализа, прогнозируем, что импорт пальмового масла будет замедлен", - сказал Володин. "Если в прошлом году его рост был более 20%, то после введения этой нормы он будет замедляться, потому что все страны борются с засильем пальмового масла", - добавил он.