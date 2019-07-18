Новый завод ОСК в Ленобласти планирует выйти на рынок строительства рыболовецких судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Невский судостроительно-судоремонтный завод, недавно вошедший в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), планирует выйти на рынок строительства рыболовецких судов, рассказал ТАСС гендиректор предприятия Евгений Кузнецов. Как уточнили ТАСС на заводе, предприятие готово к подписанию контрактов на промысловые суда уже в этом году.

Невский судостроительно-судоремонтный завод традиционно специализируется на строительстве крупных транспортных судов класса "река-море". На предприятии строится серия сухогрузов проекта RSD59. Также завод ведет строительство морского танкера "Академик Пашин" для министерства обороны и грузопассажирских судов для Дальнего Востока. Промысловые суда являются важным направлением в современном российском судостроении - в сентябре 2018 года заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук заявил, что российский рыбопромысловый флот к 2030 году может увеличиться на 200 судов за счет использования схемы инвестиционной квоты.

"В ближайших планах предприятия - освоение нового перспективного направления - строительство рыбопромыслового флота. Заводом изучены современные проекты рыбопромысловых судов. Наше предприятие проводит переговоры с несколькими рыбопромысловыми компаниями", - рассказал Кузнецов ТАСС, не назвав точные сроки возможных контрактов.

ОСК получила контроль над предприятием в рамках сделки по продажи финской верфи Arctech Helsinki Shipyard. О завершении сделки объявил в конце мая глава корпорации Алексей Рахманов.

В целом, по его словам, после присоединения завода к ОСК работа предприятия продолжится в штатном режиме. Также на Невском ССЗ продолжится начатая в 2014 году модернизация.

"В этом году завод уже закупил новую машину термической резки "Кристалл", которая может выполнять фигурный и прямолинейный раскрой с высокой точностью, имеет высокую скорость изготовления деталей и заготовок, что способствует повышению производительности и уменьшению затрат, стан для сборки, сварки двутавровой балки для изготовления таврового набора в полу автоматическом режиме. К началу отопительного сезона на предприятии будет работать новая блочно-модульная котельная", - рассказал Кузнецов.